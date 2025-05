Si è conclusa l’ultima giornata di Serie A portando con sé anche gli ultimi verdetti. Empoli e Venezia sono le ultime due formazioni a retrocedere in Serie B dopo le sconfitte arrivate rispettivamente contro Verona e Juventus. Si salvano Verona, Parma e Lecce (per i Ducali vittoria in trasferta conto l’Atalanta, per il Lecce successo in casa della Lazio.



I biancocelesti restano fuori dall’Europa, con la Fiorentina che invece vincendo a Udine conquista l’accesso alla Conference League. Infine la qualificazione alla prossima Champions League: la Juve batte il Venezia ed è quarta, inutile il successo della Roma in casa del Torino. Giallorossi in Europa League.

I risultati delle partite della 38ª e ultima giornata di Serie A

Atalanta-Parma 2-3 (32′ Maldini, 33′ Maldini, 49′ Hainaut, 70′ Ondreijka, 91′ Ondrejika)

Empoli-Verona 1-2 (4′ Serdar, 43′ Fazzini, 69′ Bradaric)

Lazio-Lecce 0-1 (44′ Coulibaly)

Torino-Roma 0-2 (18′ rig. Paredes, 53′ Saelemaekers)

Udinese-Fiorentina 2-3 (26′ Lucca, 47′ Fagioli, 57′ Comuzzo, 61′ Kabasele, 82′ Kean)

Venezia-Juventus 2-3 (2′ Fila, 25′ Yildiz, 31′ Kolo Muani, 55′ Haps, 73′ rig. Locatelli)