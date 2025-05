Il club messicano dei Rayados de Monterrey, prima avversaria dell'Inter al prossimo Mondiale per Club, ha un nuovo allenatore. È sbarcato infatti in città Domenec Torrent, 62enne tecnico spagnolo chiamato al posto di Martin Demichelis che ha pagato l'eliminazione dai playoff per mano del Toluca. AL suo arrivo a Monterrey, Torrent ha chiarito subito le sue intenzioni: "Tutti sanno che la squadra dei Rayados ha un'eccellente qualità. Quello che dobbiamo fare è ottenere il massimo da loro, perché hanno quella qualità. Lavoreremo e da lunedì ci concentreremo sulla nostra prima partita ufficiale, che sarà contro l'Inter".