Maurizio Iorio è passato dal calcio al beach soccer, ma nella sua carriera sono tante le cose da raccontarr. Compresa la parentesi all'Inter sulla quale torna nella chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "L’Inter è stata un’esperienza bellissima. Mi presero a novembre per sostituire Fontolan, infortunato - ricorda -. Andai a vivere vicino alla “Montagnetta”, a pochi passi da dove sono nato. Ma Trapattoni non mi dava spazio anche se io stavo benissimo. Vincemmo la coppa Uefa, ma quella coppa non la sento mia. Non averla potuta vivere da protagonista è la mia grande delusione. Al Genoa mi riscattai. Segnai all’Ajax. Roma è stato lo scudetto. Ma nella vita di un calciatore vestire le maglie di Torino e Genoa è qualcosa di indescrivibile a livello emozionale".