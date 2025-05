Lautaro Martinez vuole trasformare la profonda delusione in rabbia agonistica, così come tutta l'Inter. L'ambiente nerazzurro deve resettare il campionato buttato via e concentrare tutte le sue energie su un obiettivo enorme come la Champions League. Le lacrime del capitano a Como non sono passate inosservate, con il grosso dispiacere di non aver potuto dare una mano alla squadra nelle ultime partite causa infortunio.

Da domani ad Appiano la squadra ricomincerà a lavorare per preparare la finale con il PSG. Lautaro è pienamente recuperato dal punto di vista fisico, assicura il Corriere dello Sport, confermando che la scelta di tenerlo in panchina per 90' a Como è stata di Inzaghi, intenzionato a non correre alcun rischio. "C’è un'incognita però che accompagnerà l’intero l’avvicinamento alla prossima partita e riguarda la sua tenuta sui 90 minuti o addirittura sui 120, qualora servissero anche i supplementari contro i parigini", si legge sul giornale romano. L'argentino si giocherà la finale di Champions a distanza di ben 25 giorni dall'ultima apparizione, datata 6 maggio nella storica semifinale di ritorno contro il Barcellona.