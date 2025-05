Il Corsport boccia la direzione di Massa: voto 5. All'indice soprattutto il mancato rigore per il tocco di Dimarco: "Se lo era per Bisseck, doveva esserlo anche per Dimarco - si legge -. Sul tocco di Nico Paz, l’esterno allarga il gomito sinistro fuori dalla figura, movimento d’istinto ma la motivazione è la stessa: fare se stesso più grande. Stavolta nessuno se la sente", spiega il quotidiano romano.

Ok il rosso a Reina dopo OFR suggerita dal VAR Mazzoleni. La posizione di Taremi è leggermente decentrata, ma la porta è vuota e quando il portiere esce così è quasi sempre rosso. Nell’occasione, tolto il giallo a Zalewski: dopo l’episodio Reina-Taremi, aveva fermato Nico Paz, ma non essendo Spa né gioco violento (nel caso, rosso), provvedimento revocato.