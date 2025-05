In attesa di giocare contro il Como l'ultima partita di campionato, l'Inter a livello organizzativo sta definendo gli ultimi dettagli della trasferta in terra tedesca, a Monaco di Baviera, dove il 31 maggio affronterà il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Secondo quanto appurato, la partenza del gruppo nerazzurro, da attuale programma, è prevista per venerdì, con arrivo sul posto in tarda mattinata.

Per quanto riguarda la scelta dell'hotel, questo sarà più a sud rispetto all'Allianz Arena, a circa 14 chilometri di distanza. La parte opposta rispetto alla struttura che ospiterà i francesi, più a nord, a circa 18 chilometri di distanza.

