"L’Inter ha lottato, ma non meritava il titolo". Parola di Alessandro Altobelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport nella settimana che dal termine del campionato porterà alla finale di Champions League: "Va accettato il verdetto del campo. I nerazzurri hanno sprecato almeno due grandi occasioni. E in assoluto, questo scudetto è stato perso con quel gol subito a Bologna a tempo scaduto: senza quello, la storia sarebbe cambiato", dice Spillo.

Come la mettiamo con il tifoso dell’Inter? È lì che balla tra la delusione per lo scudetto perso e l’attesa per la finale Champions. Lei da che parte sta?

"Io dico che non si può non essere soddisfatti di questa Inter. Faccio gli scongiuri mentre lo dico, ma così mi spiego meglio: se anche dovesse andare male a Monaco, la stagione dell’Inter andrebbe catalogata tra quelle positive. Perché non capita quasi mai di arrivare a un mese dalla fine in corsa su tutti i fronti. Questo deve essere l’obiettivo su cui lavorare sempre, ogni inizio di stagione: vale per i dirigenti, vale pure per l’allenatore. Se tutti gli anni arrivi a questo punto, prima o dopo qualcosa tiri su dalla rete, non può sempre andar male".

