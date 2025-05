Intervistato da Sky Sport davanti al box Ferrari di Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio di Monaco, Alessandro Del Piero ha ovviamente fatto una deviazione dai motori al calcio, parlando così della possibilità dell'Inter di laurearsi campione d'Europa nella finale di Champions contro il PSG: "Sarebbe un sogno, in una finale a volte sono racchiusi tanti anni di carriera, non solo una stagione - le parole del leggendario attaccante della Juventus -. Quando arrivi in fondo a tutte le competizioni, non si può certo parlare di una stagione fallimentare. Senza titoli diventerebbe una stagione di grandissimo rammarico perché quando arrivi vicino a tutto e non vinci, poi girano le balle".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!