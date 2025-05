Disney+ si prepara a sbarcare nel mercato dei diritti tv del calcio in Italia. La piattaforma streaming e UC3 – la joint venture creata da UEFA ed ECA – hanno annunciato infatti un accordo storico che vedrà il servizio diventare la casa della UEFA Women’s Champions League in tutta Europa a partire dalla stagione 2025/26 fino al 2030, trasmettendo quindi anche le prime partite nella competizione dell'Inter Women che quest'anno ha ottenuto la sua prima, storica qualificazione al torneo.

L’accordo quinquennale garantirà che tutte le 75 partite della competizione, recentemente ampliata, siano disponibili per i clienti Disney+ in Europa, Italia compresa, senza costi aggiuntivi. Questa ampia copertura sarà prodotta da ESPN, il brand sportivo multipiattaforma di Disney. Contemporaneamente, UC3 ha stretto una partnership con l’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e con altri importanti emittenti tramite accordi individuali per garantire la trasmissione in chiaro in circa 30 territori. Emittenti in paesi come Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia e Svezia trasmetteranno fino a una partita per giornata di gara a un pubblico più ampio.