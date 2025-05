I tifosi del Górnik Zabrze hanno appreso la notizia che attendevano con maggior speranza prima della gara con il Korona Kielce, quando sui maxi-schermi dello stadio è apparso un filmato speciale nel quale Lukas Podolski ha comunicato loro di aver rinnovato il suo contratto con il club polacco fino al 2026. "Górnik e questa regione sono casa mia! Sono cresciuto qui e da qui vengo. Concluderò qui la mia carriera. Per me è stata una decisione molto difficile, ma a un certo punto bisogna dire basta. Ma non adesso!", il messaggio inviato dall'ex attaccante dell'Inter alla sua gente.