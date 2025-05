Secondo trofeo stagionale alla prima annata con la maglia del Paris Saint-Germain per Willian Pacho, che ieri ha conquistato anche la Coupe de France dopo la vittoria in campionato. Al termine della partita, il difensore ecuadoregno ha espresso la sua felicità in zona mista: "Sono molto felice, molto felice. Nella mia prima stagione qui, ho già vinto due trofei importanti, il campionato e la Coppa di Francia. Adesso (ieri, ndr) vogliamo divertirci al massimo, e voglio anche divertirmi con la mia famiglia, che è con me e che è molto felice. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro. Ora dobbiamo riposare e prepararci con calma nei prossimi giorni, fino alla data che tutti stiamo aspettando", dichiara con chiaro riferimento alla finale di Champions League contro l'Inter.