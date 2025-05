Un gran gol per dirsi ciao. Petar Sucic bagna la sua ultima apparizione al Maksimir con la maglia della Dinamo Zagabria. Il futuro giocatore dell'Inter regala ai tifosi dei Modri un bellissimo biglietto di congedo, siglando la rete del vantaggio nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Varazdin al minuto 38: Sucic riceve palla poco oltre la metà campo, guadagna l'area e dopo aver saltato secco un difensore avversario piazza un diagonale implacabile nel sacco. Significativa l'esultanza di tutta la squadra, coi membri della panchina corsi ad abbracciarlo. Sucic ha poi lasciato il campo al minuto 88, sostituito da Lukas Kacavenda.

Con questa rete, la Dinamo aggancia a 65 punti il Rijeka, ma con la formazione fiumana che avendo battuto lo Slaven Belupo, in virtù del vantaggio negli scontri diretti, è già sicura di aver vinto il titolo di campione di Croazia per la seconda volta nella sua storia.

Incoming #Inter midfielder, Petar Sučić, scores a fantastic goal to put Dinamo Zagreb ahead of NK Varaždin on his last appearance for the club! ️🇭🇷️ pic.twitter.com/bX5eF7sk0w