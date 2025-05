Resta viva l'idea di un possibile scambio tra Inter e Napoli, con Giacomo Raspadori in nerazzurro e Davide Frattesi all'ombra del Vesuvio. A disegnare lo scenario è Tuttosport, che tra le pagine della sua edizione odierna si concentra sugli obiettivi per l'attacco in comune tra i due club. Oltre a Jonathan David, corteggiato da entrambi, i partenopei sembrano intenzionati a fare sul serio anche per Francesco Pio Esposito.

Il baby bomber che sta impressionando con Spezia e Under21, come noto, ha rinnovato con l'Inter fino al 2030. Il club nerazzurro pensa ad una stagione di apprendistato in Serie A prima di riportarlo alla base. "Le pretendenti sono tante - Torino fra queste -, però l'offerta non banale, da 25-30 milioni, potrebbe arrivare dal Napoli. Difficile che l'Inter, al di là di Raspadori, lo ceda agli azzurri. Però quella cifra potrebbe far riflettere".



