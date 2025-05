"Non è un miracolo, ma una grande vittoria sì. Antonio Conte ha riportato a Napoli lo scudetto al primo colpo, grazie a uno straordinario lavoro soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. Se è vero che gli azzurri lo scorso anno hanno vissuto una stagione orribile, non va dimenticato che nel 2023 con Spalletti avevano dominato il campionato. Conte non è partito proprio da zero come molti vanno dicendo da mesi, ma sicuramente è stato bravo a dare nuovi stimoli a un gruppo che si era perso . Qualcosa di simile è successo anche a me, quando arrivai al Milan dopo Arrigo Sacchi". Così Fabio Capello sulla Gazzetta dopo il tricolore vinto dal Napoli.

"È stata soprattutto la mentalità di Conte a fare la differenza - si legge -. Conte è stato bravo a non far mollare i suoi. Poi è chiaro, non si può negare che sia stato aiutato pure dalle rivali. Milan e Juve hanno mollato presto la lotta scudetto, l’Atalanta non ha fatto quel passo in avanti per competere davvero e l’Inter... beh, l’Inter ha buttato il tricolore. Ancora più di quanto fece nel 2022, quando arrivò dietro al Milan. Perché allora i rossoneri chiusero con sei vittorie consecutive, non dando nella volata finale ai cugini la possibilità del controsorpasso. Stavolta, gli uomini di Inzaghi, dopo aver dilapidato il vantaggio - prima di Pasqua i nerazzurri erano a +3, non dimentichiamolo -, hanno sprecato pure con la Lazio la chance di approfittare del mezzo passo falso del Napoli a Parma. Un peccato capitale".