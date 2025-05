All'indomani dallo scudetto sollevato dal Napoli di Conte e a countdown per la finale di Champions League partito, si intensificano i rumors che vedono Simone Inzaghi vicino all'addio all'Inter. Secondo SBA Sport, emittente televisiva araba, l'allenatore nerazzurro avrebbe accettato l'offerta dell'Al Hilal.

Il club arabo avrebbe fortemente stuzzicato il tecnico piacentino, con il quale, secondo le ultime novità provenienti dal Medio Oriente, avrebbe trovato un accordo preliminare. Inzaghi - secondo Hi2 - guiderà l'Inter per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma per il prossimo 31 maggio, e poi saluterà la Beneamata per sposare la causa araba. La dirigenza dell'Al-Hilal sta lavorando per definire gli ultimi dettagli legali del contratto dell'allenatore italiano che esordirebbe sulla panchina del club di Riyad per il Mondiale per Club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!