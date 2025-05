I gruppi della Curva Nord interista alzano la voce e si dichiarano pronti a lanciare un messaggio all'Inter. E intendono farlo proprio praticamente sotto gli occhi della società: nel mirino c'è la gestione dei biglietti per la finale di Champions League di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain, che comporterà l'impossibilità per i tifosi organizzati nerazzurri di seguire la squadra di Simone Inzaghi all'Allianz Arena. La denuncia arriva dagli stessi gruppi in un comunicato nel quale si legge: "La gestione dei biglietti è stata imbarazzante e ha lasciato fuori una marea di interisti che meritavano di esserci. Si è preferito distribuire biglietti a sponsor, amici e agenzie viaggi. Dimenticando chi ha seguito questa squadra sempre, ovunque e comunque. Ci è stato impedito anche di allestire qualunque tipo di coreografia. Un accanimento folle e senza precedenti che colpisce ragazzini estranei a qualunque vicenda giudiziaria. Adesso basta, ci siamo rotti i c... (...). Non chiediamo privilegi, chiediamo rispetto".

Il secondo anello verde non intende lasciar correre e per questo dà appuntamento a tutti i tifosi lunedì 26 marzo alle ore 18 sotto la sede di Viale della Liberazione per far sentire la propria voce contro questa situazione. "Facciamo sentire a questi signori tutto il nostro dissenso e dimostriamogli quanto è folle andare a giocarsi una finale di Champions senza il dodicesimo uomo sugli spalti. La dignità vale più di qualsiasi trofeo. Oggi più che mai".

