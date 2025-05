A commentare la vittoria nella finale di Coupe de France del Paris Saint-Germain contro lo Stade Reims si presenta anche il terzino Lucas Hernandez: "Buona prova prima della finale di Champions League? Sì, certo, continuiamo a provare emozioni. Ma la cosa più importante resta da fare la prossima settimana, qualcosa che tutti attendono con ansia. Ci godiamo questa vittoria perché è un altro trofeo in vetrina. E da martedì penseremo al 100% alla partita di sabato. Prendiamo ogni partita sul serio. Ogni partita è importante. Quella di oggi era una finale, lo è ancora di più. È stato evidente fin dall'inizio, la squadra ha dominato la partita in ogni aspetto del gioco. Ed è vero che ci siamo preparati bene per l'altra finale che si giocherà sabato prossimo".

Il fratello del rossonero Theo aggiunge: "Sta per iniziare una settimana speciale, ma non dobbiamo cambiare, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. È una finale di Champions League, ma è una partita come tutte le altre. Dobbiamo prenderla così, prepararci come facciamo prima di ogni partita e non possiamo cambiare nulla. Questa stagione abbiamo vinto finora tutti i trofei che potevamo. Ne è rimasta l'ultima e cercheremo di fare di tutto per vincerla, ovviamente".