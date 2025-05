Il Sassuolo Under 20 vuole giocare un altro scherzetto all'Inter Primavera nella semifinale scudetto in programma martedì, esattamente a un anno di distanza da quel 3-1 che costò l'eliminazione ai ragazzi di Cristian Chivu nella passata stagione. "Siamo arrivati tra le prime quattro per tre volte di seguito, penso sia una gran cosa: abbiamo fatto un gran percorso - ha spiegato il tecnico neroverde Emiliano Bigica ai canali ufficiali del club, parlando a margine del playoff vinto nettamente contro il Milan 3-0 -. In queste partite secche può succedere di tutto, sarà importante la gestione del gruppo e la preparazione della partita, poi martedì cercheremo di creare qualche problemino all’Inter. Vorrei dedicare questa vittoria ad Angelo Carbone che teneva particolarmente a questa sfida",