"È brutto dire che lo scudetto l'ha perso l'Inter?" è una delle domande che La Gazzetta dello Sport pone a Rafa Benitez, ex allenatore dei nerazzurri ma anche del Napoli, fresco campione d'Italia: "Sarebbe irrispettoso anche verso il Napoli", replica lo spagnolo.

Ora ad Inzaghi non resta che la Champions League...

"Fino a un mese fa, più o meno, si ipotizzava, e lo facevamo quasi tutti, la possibilità che l’Inter potesse realizzare il Triplete. La cultura della vittoria è per chiunque, quella della sconfitta è più difficile da digerire: ma lo scudetto o la Champions League la vince soltanto una. Ed essere arrivati sino a Monaco e in quel modo, con quei successi, non è una banalità".

Non esistono favorite in casi del genere.

"Mai o raramente ci si è potuti sbilanciare. Sono due squadre diverse, ovvio. Un po’ dipenderà dalle condizioni fisiche generali, penso a Lautaro e a Thuram ad esempio, che fanno la differenza e potranno farla. Ma poi si va in campo: sin prisa e sin pausa".

