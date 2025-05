Il pressing dell'Al-Hilal su Simone Inzaghi resta forte, anche se il tecnico dell'Inter ora è focalizzato sulla finale di Champions League contro il PSG in programma sabato prossimo a Monaco di Baviera. L'edizione odierna di Tuttosport riporta i contorni dell'offerta monstre in arrivo dall'Arabia, con il proprietario Fahad Bin Nafel che, dopo aver prospettato nelle scorse settimane un contratto da 20 milioni netti, sarebbe ora pronto a rilanciare con un triennale da 45-50 milioni di euro a stagione.

La sensazione, secondo il quotidiano torinese, è che per capire il futuro sarà decisivo l'esito della finale di Champions, anche perché sul tavolo c'è il rinnovo di contratto con l'Inter che deve essere discusso (ed eventualmente firmato) al rientro dal Mondiale per Club. Difficile pensare che il prolungamento possa essere solo di una stagione: potrebbe essere giunto il momento di un biennale pieno, quindi fino al 2028, con aumento d'ingaggio da 6,5 a 7 milioni a stagione e garanzie tecniche per rafforzare la rosa. "Chi è vicino a Inzaghi, dice che abbia ancora voglia di trionfi in nerazzurro - e così pensa anche il club -, ma il rilancio dell'Al-Hilal è di quelli da far tremare polsi", scrive TS.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!