Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento, si è soffermato sulla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli: "Mi fa piacere, in quanto irpino sono anche campano e ho anche una parte delle mie origini napoletane. Non sono tifoso del Napoli, sono tifoso dell'Avellino, ma mi fa piacere anche perché c'era molta attesa a Napoli, c'è stata una grande festa di piazza".

Il titolare del Viminale ha poi rivolto un pensiero all'Inter in vista di sabato: "Mi fa piacere e, in una logica un po' ecumenica di auspicare il bene per tutti, guardiamo con attenzione e incrociamo le dita per quella che sarà la partita dell'Inter, uscita sconfitta dal testa a testa".