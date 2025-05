In un’intervista concessa a TeleLombardia, l’ex difensore del Milan Simon Kjaer ha commentato con toni distesi la brillante stagione dell’Inter, lasciando trasparire un inaspettato appoggio alla causa nerazzurra in vista della finale di Champions League.

Pur avendo vestito a lungo la maglia rossonera, il centrale danese ha scelto una prospettiva più ampia, spiegando che un eventuale trionfo europeo dell’Inter rappresenterebbe un risultato positivo per l’intero movimento calcistico italiano:

“Ho vissuto con ansia la possibilità che l’Inter vincesse lo scudetto e possa vincere la Champions? No, anzi, spero che vinca la Champions. Sarebbe un bene per tutto il calcio italiano. Certo, se in finale ci fosse stato il Milan contro l’Inter, avrei tifato per il Milan.”

Kjaer ha poi riflettuto sulle ragioni alla base del successo nerazzurro, sottolineando l’importanza della coesione e dell’identità di squadra, più che delle singole figure dirigenziali: "Nel calcio ci sono tante componenti. All’Inter in molti hanno lavorato bene, ma la cosa fondamentale è stata costruire un gruppo unito, con una forte identità. Nei momenti difficili devi avere la certezza che tutta la squadra remi nella stessa direzione. È questo che fa la differenza.”