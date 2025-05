La città di Marsiglia si è schierata apertamente con l'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane, però, ha deciso di non seguire l'onda: l'ex giocatore di Juventus e Real Madrid, infatti, preferisce far valere lo spirito patriottico. Questo è quanto afferma Zizou ai microfoni di Canal+ dal paddock del Gran Premio di Monaco: "Certo, guarderemo la partita. Anche io, che sono di Marsiglia, ma penso in ogni caso che la squadra francese debba vincere".

Sulle stesse frequenze si posiziona Basile Boli, ex bandiera dell'Olympique Marsiglia che grazie al suo gol contro il Milan ha potuto alzare al cielo la Champions nel 1993: "Guarderò la finale come tutti gli altri. Il mio cuore rimane biancoblu. Ma sostengo il Paris Saint-Germain. Rappresentare la Francia è qualcosa di importante per me", afferma a France Télévisions.

