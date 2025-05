Interviene nella diatriba tra gli ambulanti dello stadio di San Siro, Inter e Milan anche Luigi Leanza, presidente del Consorzio Apeca. Che ai microfoni del Corriere della Sera, critica pesantemente le due società: "Le due squadre ci hanno detto che sarebbero disposte a fare un contratto ma noi dovremmo eliminare i 21 operatori del merchandising. Vuol dire che hanno deciso di gestirselo loro in autonomia, come peraltro già fanno all’interno dello stadio e nei loro store. Secondo noi questo è solo il preludio per poi non farci più lavorare».

La proposta, a detta di Leanza, sarebbe arrivata con pochissimo preavviso: "Una proposta indecente, fino a ieri nessuno ha lamentato nulla".