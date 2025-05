Le voci di mercato sempre più insistenti che stanno arrivando nelle ultime ore da Riad, dove si parla di un'offerta choc dell'Al-Hilal per ingaggiare Simone Inzaghi, non smuovono l'Inter. Che non ritiene il futuro del proprio allenatore un tema di discussione, secondo quanto confermato da Gazzetta.it. La posizione del club milanese, esplicitata a più riprese pubblicamente dal presidente Beppe Marotta, anche nell'ultima uscita in campionato dei nerazzurri a Como, resta la stessa: proseguire con il tecnico piacentino almeno fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2026, con l'obiettivo di rinnovare il rapporto dopo la finale di Champions League.

C'è da aggiungere che, al contrario di quanto affermano in Arabia Saudita, non è vero che l'ex Lazio abbia già detto sì alla proposta monstre da 50 milioni di euro in tre anni. E anzi, secondo la rosea, non ha comunicato nulla ai dirigenti relativamente al suo futuro.

