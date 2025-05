Alla fine, la scelta di Aleksandar Stankovic di cercare fortuna al Lucerna, in Svizzera, per misurarsi con il calcio professionistico si è rivelata azzeccata. La stagione in prestito del centrocampista di proprietà dell'Inter, infatti, è culminata con la vittoria del premio di miglior giocatore della squadra. Un trofeo che il figlio d'arte, 38 presenze condite da tre gol e due assist, ha ricevuto prima dell'ultima partita casalinga di domenica scorsa.

Vor dem letzten Heimspiel am vergangenen Sonntag wurden Aleksandar Stankovic und Mia Knapp als LUKB Best Player der Saison 2024/25 ausgezeichnet. Die Übergabe der Trophäen erfolgte durch Josef Bieri und Beat Hodel von der Luzerner… pic.twitter.com/NyEBHqc9iP — FC Luzern (@FCL_1901) May 21, 2025