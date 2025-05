La leggenda del calcio tedesco Jürgen Klinsmann ha rivissuto il suo trionfo nel Mondiale del 1990 in Italia durante un'emozionante visita avvenuta venerdì al FIFA Museum di Zurigo. L'ex attaccante dell'Inter ha ricordato le emozioni vissute in quella notte di Roma: "Quando hai la possibilità di vincere il torneo più importante del calcio, pensi alle persone con cui hai condiviso quel momento: i tuoi compagni di squadra, i tuoi collaboratori, gli allenatori. Nel 1990, numerosi tifosi provenienti dalla Germania appena riunificata sono venuti in Italia e abbiamo giocato quasi tutte le partite come se fossimo a casa nostra. E quando abbiamo vinto la coppa, abbiamo festeggiato per giorni. Sono ricordi meravigliosi".

Rivedendo la coppa vinta nel 1990, Klinsmann era visibilmente commosso: "C'è naturalmente un po' di orgoglio e gratitudine per aver potuto vivere un'esperienza del genere. D'altra parte, c'è anche la chiara consapevolezza che quel momento ti ha cambiato la vita, che tu lo volessi o no".