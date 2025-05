Ciccio Graziani, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dell'esito dello Scudetto, ma non solo. Di seguito le sue parole: "Del Napoli si può parlare di un piccolo miracolo, riguardo alla vittoria dello scudetto. Cosa diversa per quanto riguarda l'Inter e la Champions. Se Ranieri fosse arrivato a inizio stagione, oggi lo scudetto sarebbe della Roma. Chiesa? Fossi in una società italiana lo riporterei in Italia. Osimhen sarebbe il massimo per l'attacco della Juventus".