Archiviata la delusione per lo scudetto, l'attenzione dell'Inter di Simone Inzaghi è tutta concentrata su Monaco di Baviera, dove da affrontare ci sarà il PSG per l'ultimo vero grande appuntamento della stagione. Nonostante l'attenzione dell'allenatore della Beneamata sia rivolta all'Allianz Arena, il piacentino è inevitabilmente costretto alla distrazione che le sempre più insistenti voci di mercato impongono. Dall'Arabia soffia forte il vento che sembrerebbe suggerire l'addio di Inzaghi all'Inter, addio che però l'allenatore di Piacenza non ha né pronunciato né preso realmente in considerazione.

L'Al-Hilal è deciso ad accaparrarsi il cartellino di Inzaghi e dopo i tentativi (ricordiamo la primissima offerta per un triennale a 20 milioni di euro annui di ingaggio, alla quale ha fatto seguito quella di 35 milioni annui per tre stagioni), fin qui dribblati dal diretto interessato, è pronto a mettere sul piatto una clamorosa offerta al rilancio (che includerebbe anche la cosiddetta 'escape clause' dopo una prima stagione che permetterebbe a Inzaghi un eventuale dietrofront verso l'Italia) così da far vacillare la volontà dell'allenatore nerazzurro di continuare a preferire l'Italia e la sua Inter. In nerazzurro infatti, Inzaghi ha appena raggiunto il top level come allenatore e le sue ambizioni sono quelle di continuare a fare ancora qualche anno a grandi livelli e perché no, ancora a Milano dove ha finora scritto pagine indelebili della sua carriera e della storia del Biscione. Su Inzaghi c'è anche un potenziale interesse da parte del Chelsea che quest'oggi si gioca la qualificazione in Champions League: qualora non dovesse arrivare porterebbe il club di Stamford Bridge a fare delle riflessioni sull'attuale coach Enzo Maresca.

