Il finale di stagione, con lo scudetto vinto dal Napoli e la Coppa Italia conquistata dal Bologna, contribuiscono a completare il tabellone della Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita con il format delle Final Four. Nella prima semifinale i campioni d'Italia se la vedranno contro il Milan, finalista in Coppa Italia, mentre l'Inter, che ha chiuso il campionato al secondo posto, sfiderà gli emiliani dall'altra parte del tabellone.

LE SEMIFINALI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Semifinale 1: Napoli-Milan

Semifinale 2: Bologna-Inter

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!