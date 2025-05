La più grande lacuna presente nella rosa dell'Inter di questa stagione è stata in attacco, dove le riserve Taremi, Arnautovic e Correa non hanno dato la giusta mano ai titolarissimi Lautaro e Thuram. Ecco perché la priorità della prossima sessione di mercato sarà in quel reparto, dove serviranno almeno due innesti. Oltre al possibile scambio Frattesi-Raspadori col Napoli (RILEGGI QUI), Tuttosport fa anche il nome di Nikola Krstovic del Lecce. Anche se gli obiettivi in cima alla lista sono Ange-Yoan Bonny e di Rasmus Hojlund.

Il classe classe 2003 del Parma ha un valore di circa 20 milioni ed è stato individuato dalla dirigenza come alter ego di Thuram: verrà osservato anche stasera a Bergamo contro l'Atalanta. L'attaccante del Manchester United è invece diventato nelle ultime ore la prima scelta: il danese ex Atalanta è sul mercato nonostante un contratto fino al 2028 e, secondo TS, potrebbe essere strappato ai Red Devils in prestito con diritto di riscatto. Su di lui ci sono anche Juventus e Napoli. Hojlund sulla carta rappresenterebbe il terzo attaccante di alto livello da ruotare alla ThuLa.

