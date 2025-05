Termina l'avventura di Ronaldo da proprietario del club spagnolo del Valladolid. Dopo la retrocessione in Segunda Division, il Fenomeno ha deciso di cedere la quota di maggioranza dei Pucelanos ad un gruppo di investimento nordamericano con il supporto finanziario di un fondo europeo. L'operazione è subordinata all’autorizzazione amministrativa del Consiglio Superiore dello Sport, secondo la normativa vigente.

Ronaldo aveva acquisito il 51% della società iberica nel settembre 2018 per una somma di 30 milioni di euro, una mossa che all'epoca fece scalpore. E che non si è risolta in maniera gloriosa per il brasiliano, finito al centro della contestazione dei tifosi dopo la retrocessione.