Tra gli ospiti d'onore della serata della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter ci sarà anche Marco Verratti. L'ex centrocampista della squadra italiana, intervistato da Canal+ nel paddock del Gran Premio di Monaco, conferma la sua presenza all'Allianz Arena per tifare la sua ex squadra: "Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi. Non vedo l'ora, non vedo davvero l'ora che arrivi il 31 maggio e spero che vada bene per il Paris".