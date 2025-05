Ripartire. In casa Inter è questa la parola d'ordine dopo lo scudetto sfumato e la Champions League in palio sabato prossimo da conquistare: c'è da mettere da parte l'amarezza per preparare al meglio il prestigioso appuntamento di Monaco di Baviera che può ancora cambiare la stagione. E c'è da compattarsi tutti, a partire dalla squadra e dalla dirigenza, che al Sinigaglia non ha voluto forzare la mano evitando di cimentarsi in discorsi vari. Tutto è rimandato a domani, quando i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi per staccare la spina e riordinare le idee.

Domani sarà il giorno della ripresa degli allenamenti ma anche del media-day ufficiale della UEFA. "Se ci sarà l’occasione in mezzo al trambusto, lo stato maggiore vorrà usare nel segreto della Pinetina una semplice parola, la più importante in certe occasioni: grazie - scrive La Gazzetta dello Sport -. Prima di ogni cosa, i dirigenti interisti intendono ringraziare alla ripresa il gruppo e l’allenatore: è una stagione da ricordare, comunque finisca a Monaco e nonostante sia fresca e bruciante la ferita napoletana" che ha lasciato lo spogliatoio deluso.

Il gruppo nerazzurro è consapevole dell'occasione buttata, ma non c'è tempo per la delusione: dopo il triplice fischio di Como, racconta ancora la rosea, il mea culpa è stato accompagnato immediatamente dalla voglia di rivincita. Con la ghiotta occasione Monaco da provare a sfruttare: "Ci giochiamo la partita più bella del mondo...", si ripetono da giorni gli uomini di Inzaghi. "A muoverli non è solo la consapevolezza della grandezza dell’evento, ma anche il fatto che questo privilegio, sudato sul campo, appartenga a pochi, pochissimi nella storia. Solo due squadre avranno addosso gli occhi del mondo sabato prossimo e una di queste è l’Inter di Inzaghi, capace di domare prima un grande Bayern e poi un grandissimo Barcellona". Ora la rabbia deve fare posto all’orgoglio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!