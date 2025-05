Nelle prossime ore l'Inter cercherà di chiudere con il Marsiglia per Luis Henrique. Il club nerazzurro ha un accordo totale con il giocatore (quinquennale da 2,2 milioni a salire) mentre tra i due club, riporta Tuttosport, ballano circa 3 milioni: 30 milioni la richiesta dei francesi, 24 più 3 di bonus la proposta del Biscione. L'OM vuole chiudere entro fine giugno e la sensazione è che presto si possa trovare la quadra, nonostante l'interesse di altri club come la Juventus o il Nottingham Forest.

Chi si vestirà sicuramente di nerazzurro dopo la finale di Champions è Petar Sucic, acquistato per 14 milioni più 2,5 di bonus (tra cui 500 mila euro in caso di scudetto) e il 10% della futura rivendita. Il croato andrà a puntellare un centrocampo che potrebbe cambiare tanto: Mkhitaryan potrebbe dire addio al calcio, Asllani e Frattesi possono essere ceduti. "Ergo, una o due pedine nuove, potrebbero dunque far parte dell'Inter che sarà - si legge su TS -. Con le piste Ricci, Nicolussi Caviglia e Frendrup pronte a diventare eventualmente infuocate". In difesa Acerbi e De Vrij dovrebbero restare, ma sono osservati con attenzione anche dei giovani pronti anche per il presente come De Winter, Beukema, Lucumì e Leoni.

