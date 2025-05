Intervistato da L'Equipe, Virgil Van Dijk, ha parlato della finale di Champions League in programma per il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il Paris Saint Germain di Luis Enrique, squadra secondo l'olandese meno esperta sì, ma alla quale deve imputare il dispiacere dell'eliminazione: "PSG favorito? No, non credo" ha subito detto il difensore del Liverpool.

"Ho giocato di recente contro il PSG e mi hanno fatto una forte impressione" ha continuato prima di parlare dell'Inter: "Ma per quanto riguarda l'Inter, in passato l'ho incrociata e conosco bene due dei suoi giocatori, i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse l'Inter ha un po' più di esperienza del PSG, visto che ha giocato di recente la finale di Champions League (nel 2023 a Istanbul contro il City)".

Ancora sul PSG:

"Sono rimasto molto colpito dallo stile di gioco del PSG, dalla qualità individuale dei suoi giocatori e dall'impegno che avevano profuso. È stato piuttosto sorprendente che abbiamo vinto dopo che ci avevano dominato, ma queste cose succedono nel calcio. Nella partita di ritorno, avremmo potuto segnare nei primi venti minuti, il che avrebbe cambiato l'andamento della partita. Alla fine la partita è stata abbastanza equilibrata e si è arrivati ​​ai calci di rigore".