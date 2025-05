La Roma chiude la stagione 2024/2025 con una vittoria per 0-2 contro il Torino di Vanoli allo Stadio Olimpico Grande Torino, nell’ultima giornata di Serie A Enilive. Un successo che certifica il quinto posto finale in classifica e l’accesso all’Europa League, ma soprattutto un saluto speciale: quello di Claudio Ranieri, che con questo match chiude il suo breve ma intenso ritorno sulla panchina giallorossa.

Intervistato da DAZN, il tecnico ha condiviso le sue riflessioni al termine di una stagione vissuta da protagonista, anche se arrivato in corsa: “Avevo visto col Milan la possibilità di metterci a tre davanti in possesso e abbiamo deciso di sfruttarla. Ho chiesto ai ragazzi di lottare fino alla fine: non siamo andati in Champions, ma abbiamo dato tutto e siamo ugualmente soddisfatti".

Quando gli si fa notare che, da gennaio in poi, la Roma sarebbe stata in testa alla classifica, Ranieri risponde con la consueta umiltà: “Non si possono fare questi confronti. Io sono arrivato nel momento peggiore e ho cercato di restituire fiducia e credibilità alla squadra. Ho giocato facile, e i tifosi, conoscendomi, sanno che non vendo fumo. Questo ha aiutato molto".

Sull’identità del prossimo allenatore e sull’eventuale legame con il piazzamento europeo, Ranieri chiarisce: “Il piazzamento non c’entra nulla con la scelta. Siamo stati bravi a non far uscire nulla, e quando il Presidente deciderà, il nome verrà fuori".