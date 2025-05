Si iscrivono altre tre squadre inglesi alla prossima edizione della Champions League dopo il movimentato epilogo della Premier League: oltre al Liverpool campione, all'Arsenal e al Tottenham vincitore dell'Europa League, si sono aggiunti il Manchester City di Pep Guardiola, il Chelsea di Enzo Maresca e il Newcastle di Sandro Tonali, quest'ultimo pur perdendo con l'Everton in casa.

Svaniscono, invece, i sogni dell'Aston Villa, che si deve accontentare dell'Europa League per effetto della sconfitta di Old Trafford contro il Manchester United, e del Nottingham Forest, che percepita in Conference League.