In occasione del World Football Day, che quest'oggi celebra il secondo anniversario, F.C. Internazionale ha partecipato al 'Football For The Goals Forum - Champions for Change: Football and the UN Unite for the SDGs', organizzato dal network di promozione dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che riunisce le organizzazioni appartenenti al mondo del calcio. Per l’occasione, circa 40 esperti tra istituzioni, agenzie ONU, rappresentanti governativi, ONG e società sportive si sono radunati per approfondire e confrontare conoscenze e sviluppi futuri in riferimento a come il gioco del calcio possa promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel più ampio quadro dell’agenda 2030.

Inter è stata l’unica squadra italiana invitata al convegno, rappresentata da una delegazione di Inter Campus. All’interno del panel dedicato all’Obiettivo 5 per il rafforzamento del movimento verso la Gender Equality, Inter Campus ha mostrato come, attraverso una metodologia integrata in cui il calcio è al centro, sia possibile incidere positivamente sull’inclusione delle bambine, valorizzandone le risorse e contrastando stereotipi e pregiudizi di genere. Particolare fonte di inspirazione sono state le storie di diverse educatrici locali, che, una volta terminato il loro percorso da giocatrici, sono diventate leader all’interno delle proprie comunità e catalizzatrici di processi di resilienza a lungo termine.