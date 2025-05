Le sirene intorno a Simone Inzaghi suonano e non si spengono. Il tecnico dell'Inter prepara la finale di Champions League e, nonostante lo scudetto sfumato ieri all'ultima giornata, all'estero resta abbastanza corteggiato. La Repubblica ricorda che nel recente passato ci sono stati i tentativi di PSG (avversario il 31 maggio a Monaco di Baviera) e di alcuni club di Premier League, su tutti il Manchester United, mentre lo scorso aprile è arrivata la faraonica offerta dell'Al-Hilal per provare a portarlo in Arabia Saudita: il quotidiano generalista parla di un contratto pluriennale, di un ingaggio superiore ai 30 milioni netti a stagione più bonus e della possibilità che consentirebbe al tecnico piacentino di tornare in Europa già nel 2026/27, senza penali.

In mezzo a tutti questi discorsi c'è l'Inter e c'è Oaktree, fondo proprietario del club nerazzurro che, scrive Repubblica, "è pronto a proporgli un ricco (per gli standard italiani) prolungamento di contratto a 10 milioni netti l'anno, bonus compresi". Scenari futuri che entreranno nel vivo più avanti, sicuramente dopo lo storico appuntamento di fine mese in Germania.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!