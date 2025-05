Jonathan David è uno svincolato di lusso che fa gol a tanti top club, incluso il Napoli campione d'Italia che è alla ricerca di un altro grande attaccante da affiancare a Lukaku. La Gazzetta dello Sport spiega che il nodo commissioni ha rallentato la trattativa per il canadese corteggiato anche dall'Inter, con la Juventus che sta cercando di inserirsi nei discorsi.

Per l'attaccante c'è molta concorrenza, ma "le aste non piacciono al Napoli - si legge -. Per questo la prossima settimana può essere quella decisiva per una risposta. L’offerta del Napoli è seria e importante e David è molto intrigato da questa possibilità".