A poche ore dalla sua ultima uscita con la maglia del Manchester City, Kevin de Bruyne ripercorre tutti i momenti salienti della sua esperienza coi Citizens in una lunga intervista per i canali ufficiali del club. Dove ripercorre, ovviamente, anche la vittoria nella finale di Champions League di Istanbul contro l'Inter: "Il mio primo pensiero al fischio finale è stato: finalmente. Credo che abbiamo giocato tantissime grandi partite in Champions League e ci sono stati tanti momenti in cui ci siamo chiesti: 'com’è possibile?', uscendo per i gol in trasferta o subiti all’ultimo minuto. A essere onesti, penso che ce la siamo meritata".

Il belga poi aggiunge un breve sommario di quell'annata europea: "So che la partita contro l’Inter non è stata bellissima, ma se guardi tutte le altre partite, abbiamo giocato davvero, davvero bene".