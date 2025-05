Il regista e sceneggiatore italiano, Gabriele Salvatores, nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Repubblica ha commentato lo Scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte, lui nato a Napoli ma tifoso interista: "Sono sinceramente contento per la vittoria del Napoli. ono nato a Napoli, è la mia seconda squadra. La prima qual’è? Sono interista. Però vorrei raccontare perché. Sono emigrato a Milano nel 1956, quando ancora si affiggevano i cartelli 'non si affitta ai meridionali'. A quell’età tifavo Napoli, ma vi lascio solo immaginare a scuola quale fosse la reazione degli altri bambini. Fui in qualche modo costretto a scegliere una delle due squadre della città. E ho scelto quella che aveva anche l’azzurro del Napoli sulla maglia".

Sempre parlando della corsa Scudetto aggiunge: "È stata un’altalena di emozioni. Ci siamo superati, ripresi, scavalcati di nuovo. Credo che l’Inter sia la squadra più forte, ma sul risultato finale ha avuto grande merito Antonio Conte. E credo che questa città abbia trasmesso un po’ del suo cuore alla squadra. Lo scudetto la dice lunga sulla capacità di resilienza di Napoli. E anche se noi lo abbiamo un po’ regalato, va bene così. Ora mi auguro di vincere la Champions".