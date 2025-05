Niente sassolini dalle scarpe da togliere per Romelu Lukaku che ieri sera ha vinto il secondo scudetto della sua carriera, dopo quello vinto con l'Inter nel 2021 sempre insieme ad Antonio Conte. Questa volta, l'ex attaccante dell'Inter ha compiuto l'impresa col suo Napoli che nella sfida a distanza con i nerazzurri ha avuto la meglio grazie alla vittoria col Cagliari valsa ai partenopei un +1 finale sull'Inter. A fine gara il belga ha parlato a DAZN, dove si è espresso senza cadere nei 'tranelli' legati al passato: "Sto provando tante emozioni. Sono molto emozionato per la squadra e per i tifosi. Abbiamo lavorato tanto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e questo è importante".

Hai vinto tu: qualcuno all'inizio non ci credeva...

"Sono un pezzo della squadra, che è la cosa più importante. Abbiamo pensato solo alla squadra, tutti sono stati importanti e l'abbiamo portato a casa".

Duello non banale, con l'Inter.

"Io conosco molto bene le capacità del mister, dall'inizio ho creduto che potevamo fare qualcosa di importante e l'abbiamo fatto. Dopo la partita con l'Inter qui in casa, ho capito che potevamo farcela".

De Bruyne l'hai sentito?

"No comment".