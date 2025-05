Nelle ultime uscite dell'Inter si è messo positivamente in luce Nicola Zalewski. Grande merito è di Inzaghi, che dopo averlo utilizzato come ricambio sulle corsie esterne è riuscito a rispolverare la sua qualità piazzandolo dietro la punta centrale nel 3-4-2-1 a Torino e a Como, dove è stato tra i migliori in campo. L'ex Roma si candida anche ad essere una preziosa carta in corsa per la finale di Champions League contro il PSG.

Intanto la cosa certa è che il polacco ha già convinto tutti, "tanto che - scriva Tuttosport - si procederà al riscatto a fine stagione: 6.5 milioni è il prezzo fissato con la Roma per far rimanere all’Inter il ragazzo". Operazione in linea con le richieste di Oaktree.