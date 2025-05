L'Inter si ritroverà domani ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi. I nerazzurri, che entreranno ufficialmente nella settimana che condurrà alla finale di Champions League, saranno protagonisti del consueto media-day organizzato dalla UEFA e poi scenderanno in campo per l'allenamento, con il gruppo che (a meno di colpi di scena) tornerà al completo.

Il Corriere dello Sport conferma il probabile rientro in gruppo di Pavard e Zielinski, in fase di recupero dal fastidio alla caviglia sinistra e dal leggero affaticament muscolare. Per entrambi lo staff non ha voluto correre rischi. "Intanto, non sono suonati allarmi rispetto alle condizioni di Bisseck, a cui, contro il Como, si è leggermente girato il ginocchio, nel tentativo di respingere una conclusione - scrive il Corsport -. Già negli spogliatoi, il difensore era decisamente più tranquillo, dopo l’iniziale spavento". Domani, comunque, verrà fatta una verifica più approfondita delle condizioni del tedesco.

