Tutto facile per il PSG, avversario dell'Inter nell'ultimo atto della Champions League. La squadra di Luis Enrique fa il bis e dopo la vittoria della Ligue 1 conquista anche al Coppa di Francia battendo il Reims 3-0 con una doppietta di Barcola e la rete di Hakimi. I parigini ora sognano il Triplete e ieri hanno fatto festa, anche se rimane l'interrogativo Kvaratskhelia che, secondo La Gazzetta dello Sport, tiene un po' in ansia l'ambiente. "L’ex del Napoli - scrive il quotiano - era annunciato titolare, ma poi non era neppure in panchina, fermato da un’improvvisa emicrania. Luis Enrique lo ha mandato a casa".