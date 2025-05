"Sono di Marsiglia ma penso che la squadra francese debba vincere". Queste le parole pronunciate quest'oggi da Zinedine Zidane, che accantona il campanilismo e si schiera a favore del PSG per la finale di Champions League. Ma non appena sentita l'intervista a Canal+, i tifosi dell'Olympique Marsiglia sono andati su tutte le sue furie e sui social media hanno scatenato la loro ira: Zizou è stato fatto oggetto di un profluvio di epiteti pesanti venendo definito 'traditore', 'ipocrita' o più semplicemente 'non uno di noi'. Alcuni tifosi dell'OM hanno chiesto anche le sue dimissioni dal ruolo di ambasciatore del club.

Una dichiarazione che ferisce nel profondo, proveniente da una delle più grandi leggende del club marsigliese, che però, va ricordato, non ha mai vestito la maglia dei Phocéens avendo militato in patria in squadre quali Cannes e Bordeaux.