Intervistato da MilanNews.it, German Denis è stato chiamato a rispondere sul Milan, club per il quale l'ex giocatore ha chiamato un ex giocatore dal passato rossonero ma anche all'Inter. Trattasi di Hernan Crespo, ex attaccante e oggi allenatore che l'ex attaccante di Napoli, Udinese e Atalanta tra le altre ha designato come 'perfetto' tecnico per far ripartire i rossoneri dopo la brutta annata.

Chi vedrebbe come nuovo allenatore?

"Ti dico uno straniero. È molto preparato e ha vinto diversi campionati negli ultimi 5 anni. Si chiama Hernàn Crespo. Ha allenato in Brasile e ha vinto, anche in Qatar. Perché non dargli un’opportunità? Lui che ha giocato, ha vinto e conosce molto bene il calcio, nel rapporto coi giocatori soprattutto".