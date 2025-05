Dalla stagione 2021/22 a quella appena conclusa, l'Inter ha fatto più punti delle rivali in Serie A riuscendo però a portare a casa solo uno scudetto. Nell'analisi del Corriere dello Sport spicca questo dato: in quattro campionati il conteggio dice che i nerazzurri hanno fatto 331 punti totali, quasi 30 punti in più del Napoli (304), quasi una quarantina in più del Milan (294) e una cinquantina in più della Juventus (280).

Il quotidiano romano sottolinea che "sarebbe semplicistico etichettare quello dell’Inter come l’organico più forte da 4 anni a questa parte. Vale sicuramente per queste ultime due stagioni, ma cosa si diceva, ad esempio, all’inizio del ciclo inzaghiano, dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi? Beh, al via del campionato, l’obiettivo era la zona Champions. Erano altre le favorite, che poi si sono perse per strada". Diverso il discorso legato alla stagioen attuale, dove il nuovo format della Champions ha portato un maggior consumo di energie, anche se è palese che gli errori dei nerazzurri ci sono stati e sono stati tanti.



E poi c'è il mercato. Ad esempio, in estate il Napoli (che poi a gennaio ha perso Kvaratskhelia) ha investito per prendere Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay, mentre Inzaghi ha visto arrivare a Milano due svincolati come Taremi e Zielinski, un vice-portiere come Martinez e il giovane Palacios, poi traslato in prestito al Monza. "Chissà, magari, sarebbe bastato un attaccante in più a gennaio (anche in prestito) per cambiare le sorti del torneo - prosegue il Corsport -. Ma limiti e paletti sul mercato sono stati la costante in questo quadriennio inzaghiano. Solo l’Inter, per intendersi, ha avuto un attivo di un centinaio di milioni, a differenza delle altre concorrenti, tutte in rosso, anche pesante".